Incendiário da Linha do Metro detido pela PJ

Um homem, de 27 anos, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de ter ateado dois incêndios, junto da Linha do Metro, na Maia, no final do mês de agosto.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o homem, operário da construção civil, é utente do Metro. Terá aproveitado uma viagem para atear dois incêndios junto da linha, no passado dia 31 de agosto.

Sem motivos aparentes, usou um isqueiro para incendiar matéria combustível natural existente junto dos carris.

"Os incêndios criaram perigo para várias habitações e uma mancha florestal considerável, apenas não atingindo maiores proporções pela rápida intervenção dos bombeiros", precisa a PJ.

O homem, que foi pai há cerca de um mês e reside em Vila do Conde, foi levado ao Tribunal de Matosinhos para ser ouvido em primeiro interrogatório por um juiz de instrução criminal.