Incendiário de viaturas detido em Mirandela fica em prisão domiciliária

Jovem de 19 anos fica em prisão preventiva até que uma equipa de vigilância eletrónica verifique se existem condições técnicas para colocar pulseira eletrónica.

Apesar de a medida de coação decidida, na quinta-feira, pelo tribunal de Mirandela ter sido a de aplicar a prisão domiciliária com pulseira eletrónica, fica por agora, em prisão preventiva, o rapaz de 19 anos, detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real, suspeito de ser o autor dos crimes de homicídio tentado e incêndio, no concelho de Mirandela, nos primeiros dias do ano.

A situação só será alterada após uma equipa da vigilância eletrónica verificar se a residência do detido, em Vila Nova das Patas (Mirandela), oferece condições para instalar o equipamento.

PUB

Os factos ocorreram durante a noite e madrugada, entre os dias 2 e 4 de janeiro, em diversos locais do concelho de Mirandela, "quando o arguido, por motivos fúteis, ateou, com recurso a um produto combustível, os incêndios em quatro veículos automóveis ligeiros e num pesado de mercadorias, e ainda em três contentores do lixo de utilização pública", adianta a PJ em comunicado.

Recorde-se que os veículos encontravam-se todos aparcados na via pública, junto de edifícios, em Mirandela, sendo que no veículo pesado o respetivo condutor encontrava-se a dormir na cabine do camião, na localidade do Franco.

Ao que conseguimos apurar, o jovem, agora detido pela PJ, já tem antecedentes criminais, o último dos quais aconteceu no mês de novembro, quando a PSP de Mirandela o deteve, nas imediações da escola secundária pela posse de cinco armas brancas. Também já tinha sido detido pela GNR de Mirandela, em março de 2022, por furto de uma máquina de tabaco num café, em Carvalhais.

Entretanto, a investigação continua e não está colocada de parte a possibilidade haver mais detidos por envolvimento nos casos.