Incendiário detido em Viseu pela PJ

Um homem, de 47 anos, foi detido pela Polícia Judiciária de Coimbra, em Viseu, onde é suspeito de ter provocado dois incêndios florestais. Um juiz colocou o homem em preventiva.

Um foi ateado anteontem e o outro há cerca de três anos. Este consumiu 20 hectares de floresta. O indivíduo, sem profissão conhecida, foi colocado em prisão preventiva enquanto aguarda a execução de um internamento preventivo decretado em hospital psiquiátrico.

De acordo com a PJ, que sublinha ter detido o indivíduo em colaboração com a GNR, "o suspeito, com uso de chama direta, ateou os incêndios na floresta, em zona povoada com mato, pinheiro bravo e eucalipto, com continuidade vertical e horizontal, confinante com a zona urbana, com áreas ardidas de cerca de 0,1 e 20 hectares, respetivamente, que teriam proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos meios de combate", precisando ainda que "a atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e a grande mancha florestal".