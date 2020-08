Incendiário e agressor proibido de contactar ex-mulher

Joaquim Gomes Hoje às 11:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O incendiário confesso e agressor de Arcos de Valdevez ficou este sábado proibido de contactar e de se aproximar da ex-mulher, de ter objetos de ignição e/ou inflamáveis, além de ter de se submeter ao tratamento do alcoolismo e apresentar-se semanalmente na GNR.

David Crespo, de 67 anos, residente na freguesia de Cabana Maior, concelho de Arcos de Valdevez, assumiu a autoria de três incêndios florestais, um durante o mês de julho e dois no início da noite de 12 de agosto. Os crimes foram todos cometidos nas imediações da sua moradia, visando sempre terrenos que pertenciam à ex-mulher, dos quais agora não se pode também aproximar, sob pena de agravarem as medidas de coação que lhe foram aplicadas.

Segundo apuraram as investigações da Polícia Judiciária (PJ) de Braga, os três fogos florestais foram ateados numa zona essencialmente constituída por vegetação herbácea e arbustiva, confinante com habitações e povoamento florestal, sendo que não atingiram proporções significativas devido à pronta intervenção de populares e dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, que os extinguiram.

A PJ de Braga concluiu também que o arguido, reformado, atuou num "quadro de vingança e de violência doméstica", crimes sempre "potenciados pelo consumo de bebidas alcoólicas", tendo sido chama direta o meio utilizado para ignição dos fogos.

"As diligências realizadas por esta Polícia Judiciária permitiram a recolha de substanciais elementos de prova, que conduziram à detenção fora de flagrante delito do indivíduo", de acordo com o comunicado da PJ de Braga, que o apresentou na tarde desta sexta-feira ao juiz de instrução criminal no Tribunal de Arcos de Valdevez, aplicando medidas coativas.