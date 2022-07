Incendiários de Celorico e Póvoa de Lanhoso ficam em prisão preventiva

Os dois suspeitos de atearem incêndios florestais nos concelhos de Celorico de Basto e Póvoa de Lanhoso, detidos pela GNR na segunda-feira, ficaram em prisão preventiva depois de terem sido presentes ao juiz.

No seguimento de uma denúncia por incêndio florestal, em Taíde, no concelho da Póvoa de Lanhoso, a GNR identificou o autor do incêndio, um homem de 45 anos. Segundo o comunicado da Guarda, o incendiário tinha na sua posse "um isqueiro utilizado para a ignição de vegetação". O local tinha habitações próximas, acrescenta a GNR.

Outro homem, de 49 anos, foi detido na sequência de uma denuncia por parte de um popular que o terá visto a tentar atear fogo a um terreno agrícola. À chegada dos militares da GNR, o incêndio já tinha deflagrado, pelo que, foram também chamados ao local os Bombeiros Voluntários Celoricenses.

Este ano, a GNR já efetuou 56 detenções por incêndio florestal, mais quatro do que em todo o ano de 2021 (52 detenções).