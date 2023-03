Incêndio obriga a retirar 26 pessoas de ala do hospital prisão de Caxias

Um incêndio, cujas causas são, para já, desconhecidas obrigou, este sábado à tarde, a retirar 26 pessoas de uma ala do quarto piso do hospital-prisão de Caxias, no concelho de Oeiras. Não há registo de vítimas graves.

Fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa avançou ao JN que o alerta foi dado às 15.26 horas, tendo o incêndio sido dado como dominado às 15.50 horas.

De acordo com a mesma, foi necessário evacuar a ala ao nível do quarto piso, de onde foram retiradas 26 pessoas, das quais 22 são reclusos, dois são guardas prisionais e outros dois enfermeiros.

PUB

Por volta das 16.30 horas, estava a ser efetuada a triagem, de modo a aferir se alguma das situações inspirava mais cuidados, sendo certo que não se registaram feridos graves.

O local está neste momento a ser ventilado. Ali permanecem 66 operacionais apoiados por 25 veículos.