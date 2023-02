Incendiou carros de ex-namorados por vingança em Gondomar

Quis vingar-se de todas as pessoas que lhe fizeram mal nos últimos anos e fabricou "cocktails molotov" para incendiar, na madrugada de terça-feira, cinco carros e dois imóveis, em Rio Tinto e Baguim do Monte, em Gondomar.

Os bens pertenciam a um ex-companheiro, um antigo namorado e à mulher de um destes. A mulher, de 40 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto e colocada em prisão preventiva.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a mulher, residente em Baguim do Monte, preparou a noite de incêndios ao pormenor. Primeiro, usou o carro de um familiar para localizar todas as viaturas e imóveis que queria incendiar. Depois, regressou a casa para preparar os "cocktails molotov", com garrafas e gasolina.