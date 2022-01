Incidente com juíza adia julgamento de agressores de futebolista em Lisboa

Inês Banha Hoje às 12:15 Facebook

O início da repetição do julgamento de dois homens acusados de, em 2018, terem agredido um futebolista à porta de uma discoteca em Lisboa, agendado para esta quinta-feira, foi adiado para 24 de março. Em causa, o facto do advogado de um dos arguidos ter pedido a substituição de uma das juízas do coletivo, por "existirem indícios de forte inimizade" por parte desta contra si.

Sandro Mendes, de 33 anos, e Rui Rodrigues, de 29 e ex-concorrente do reality show "Love on Top", foram condenados em 2020 a, respetivamente, cinco anos e meio de prisão efetiva e três anos de pena suspensa, por, a 28 de fevereiro de 2018, terem agredido André Leão, então futebolista do CAC Pontinha, à saída da discoteca Dock's, em Lisboa.

O Tribunal Central Criminal de Lisboa considerou então Sandro Mendes, atualmente em liberdade, culpado de tentativa de homicídio qualificado, e Rui Rodrigues de um crime de ofensa à integridade qualificada.

A defesa recorreu e, em dezembro de 2020, o Tribunal da Relação de Lisboa mandou repetir o julgamento, devido a "contradições insanáveis" entre a fundamentação e os factos dados como provados no acórdão da primeira instância.

A primeira sessão do novo julgamento no Tribunal Central Criminal de Lisboa foi agendada para esta quinta-feira de manhã.

Mas, já com a diligência prestes a começar, Gameiro Fernandes, o advogado de Sandro Mendes apercebeu-se de que uma das juízas que integra o coletivo sorteado, Helena Leitão, é uma magistrada com quem tem mantido alguma litigância nos tribunais, no âmbito de outro processo.

Queixas mútuas

O advogado é o mandatário de Ana Maximiano, a mulher que, em 2016, fez uma greve de fome em frente ao Parlamento depois de as filhas lhe terem sido retiradas e entregues ao pai, já então suspeito de violência doméstica.

A retirada foi ordenada, precisamente, por Helena Leitão, após proposta de duas técnicas da Segurança Social que, em fevereiro de 2022, começarão a ser julgadas, no Tribunal Criminal de Cascais, por alegadamente terem mentido no ofício então remetido ao Tribunal de Família e Menores de Cascais.

Ana Maximiano apresentou, mais tarde, uma queixa contra a juíza. Já Helena Leitão fez uma participação criminal de Gameiro Fernandes. Os processos foram ambos arquivados, mas têm ainda questões pendentes nos tribunais.

Esta quinta-feira, o advogado levantou, por isso, um incidente de suspeição no julgamento de Sandro Mendes e Rui Rodrigues, devido à "inimizade que existe" por parte daquela magistrada contra si. "[Tal] obstacularizará uma ponderação isenta neste processo, e sem tecer considerações sobre capacidade ou competência, que poderá levar a uma decisão não isenta", alegou Gameiro Fernandes.

A sessão foi, assim, dada sem efeito pela presidente do coletivo e reagendada para 24 de março de 2022. O Tribunal da Relação de Lisboa decidirá agora se, nessa altura, Helena Leitão integrará o trio de juízes do julgamento ou se será substituída por outro magistrado.