Industriais enganados por burlão há muito procurado

Falso empresário anunciava venda de máquinas usadas em sites internacionais, recebia o dinheiro, mas nunca entregava equipamento. PJ tentava deter há vários anos homem condenado em julgamentos aos quais nunca compareceu

Porto Ao longo dos últimos anos, um burlão do Norte do país dedicou-se a enganar empresários portugueses e estrangeiros, que compravam, em sites internacionais especializados, máquinas industriais. A Polícia Judiciária (PJ) do Porto, que deteve o homem, de 50 anos, esta semana, há muito que o tentava apanhar, mas este encontrava sempre forma de escapar à Justiça. Não compareceu sequer aos dois julgamentos em que foi condenado por burla.

O esquema criminoso rinha vários anos, tendo começado com a constituição, pelo burlão, de duas empresas. Estas nunca tiveram qualquer atividade real e tinham apenas uma função: permitir a emissão de faturas que o burlão usava para receber o dinheiro.