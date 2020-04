INEM descobre armas ilegais durante missão de socorro

Um indivíduo de 64 anos, de nacionalidade russa, residente na zona histórica de Viana do Castelo, foi detido pela PSP, por posse de armas proibidas.

Segundo fonte do Comando Distrital da PSP, o homem pediu ajuda, este sábado, cerca das 10.30 horas, após ter sofrido uma queda e foi a equipa do INEM que o socorreu quem alertou as autoridades para a existência de um arsenal de armas na sua residência.

"No local foi verificada a presença de cerca de duas dezenas de armas brancas, 3 armas de fogo, 7 armas de ar comprimido, uma réplica de arma de fogo e mais de duas centenas de munições, além de outros utensílios relacionados com o uso das armas", informou a fonte, referindo que "foi ainda apreendida a sua licença de uso e porte de arma de fogo para tiro desportivo, por se encontrar na posse de armas proibidas".

O suspeito foi transportado ao Hospital desta cidade para receber tratamento e, segundo a mesma fonte, "ficará detido até decisão do tribunal". O processo seguirá na segunda-feira para o Tribunal Judicial de Viana do Castelo.