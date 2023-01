Infiltrados do FBI e PJ livraram portugueses de pagar a piratas informáticos

Laboratório Germano de Sousa entre entidades atacadas por grupo internacional cuja operação foi desmantelada.

Os laboratórios Germano de Sousa estão entre as "algumas dezenas" de entidades públicas e privadas em Portugal que, em particular no ano passado, beneficiaram da atuação do FBI (a polícia federal norte-americana) para recuperar o acesso, sem pagar o resgate exigido, a informação que lhes tinha sido roubada por piratas informáticos.

Em causa estão ataques feitos com recurso ao "ransomware" HIVE, detido por um relevante grupo mundial de cibercriminosos e cuja operacionalidade chegou ontem ao fim, na sequência de uma ação internacional que contou com a participação da Polícia Judiciária (PJ). Para já, ninguém foi detido, mas o FBI assumiu o controlo do HIVE, cujos servidores estão instalados em vários países, nomeadamente nos Estados Unidos da América (EUA).