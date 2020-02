Informador do assalto a Tancos nega ter sido pago pela Judiciária

Inês Banha Hoje às 09:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O especialista a arrombar fechaduras que, três meses antes do assalto aos paióis de Tancos, participou na sua preparação e, pouco tempo depois, denunciou a sua iminência ao Ministério Público (MP), assegurou ontem, na instrução do processo, que não recebeu dinheiro da Polícia Judiciária (PJ) nem participou em qualquer ação encoberta no âmbito do inquérito ao roubo do armamento ocorrido na madrugada de 28 de junho de 2017.