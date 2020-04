Inspetores do SEF não veem a família há um mês

Glória Lopes Hoje às 08:35 Facebook

O posto de controlo da fronteira de Quintanilha, em Bragança, transformou-se numa espécie de repositório de vidas humanas em português e espanhol, onde convivem elementos de várias forças de segurança dos dois países.

São as vidas que a Covid-19 uniu, não sem sacrifícios. Obrigando a grandes reajustamentos do quotidiano, sobretudo, dos inspetores do Serviço de Estrangeiro e Fronteiras (SEF), que são de fora da região e foram destacados para esta fronteira faz hoje um mês.

São 13 os funcionários do SEF envolvidos no controlo ao tráfego em Quintanilha.

Otelo Magalhães e Sílvia Matos vivem no Porto. Há um mês que não vão a casa. Estão alojados num hotel em Bragança. "A maioria optou por ficar cá, não indo ver a família para evitar eventuais contágios. Só quatro colegas vão a casa nas folgas", explicou Carlos Morais, chefe da delegação regional de Bragança do SEF.

O controlo das fronteiras não é novidade para os inspetores, porque já estiveram envolvidos noutras operações similares, como no Euro 2004, no Rock in Rio 2004, na Cimeira da NATO em 2010 ou na visita do Papa em 2017. O que é mesmo inédito "é estar longe da família tanto tempo, para a proteger", afirma Otelo Magalhães, 44 anos.

O inspetor apenas se deslocou ao Porto uma vez, em trabalho, mas nem entrou em casa. "Os meus dois filhos, de 6 e 2 anos, foram à varanda e eu fiquei na rua e falamos assim, uns 10 minutos. Fiquei contente por poder vê-los, só que isso aumentou o sofrimento. O mais novo insistiu tanto para eu subir... Optei por não o fazer, para proteção deles. Acompanho as suas rotinas da escola por telefone e pelas redes sociais, falo com a minha mulher. A minha mãe tem 70 anos e também não posso vê-la", referiu Otelo, considerando que a saúde dos seus "está acima dos maiores sacrifícios".

A disponibilidade total é inerente às funções no SEF, porém nesta altura a saudade aperta muito. "Estamos para servir o país", sublinhou o inspetor.

Muitos cuidados

Para mitigar a ausência, Sílvia Matos levou os três filhos para Sendim, em Miranda do Douro, aproveitando que não precisam de ir à escola devido ao ensino à distância. "O meu marido trabalha em Sendim e decidimos trazer os filhos (13, 11 e 7 anos). A distância é menor e não estou tão ausente. Vou lá nas folgas", explica a inspetora, de 45 anos, que se desdobra em cuidados quando vai ver a família.

Aliás, o processo de adaptação às regras de proteção individual e ao manejo do equipamento exige força de vontade. "Os profissionais de saúde estão acostumados, nós não", conta Otelo que tem impressas na testa as marcas da viseira que usa o dia inteiro, a que junta uma máscara, óculos e luvas, mais as oito horas em pé, na rua, sujeito aos humores do clima.

Restrições

Trabalhadores portugueses barrados por viajarem em carrinhas cheias

Estão a ser barrados na fronteira sempre que viajam em viaturas completas os grupos de operários portugueses que regressam a Espanha e França para retomar o trabalho, suspenso devido ao estado de emergência. "As autoridades espanholas determinam que em carrinhas de 9 lugares só pode viajar uma pessoa por fila (três passageiros), nas viaturas de 5 lugares só podem viajar duas pessoas", explicou Carlos Morais. Nesta semana, vários trabalhadores foram impedidos de passar. Tiveram de arranjar outros veículos para se repartirem e poderem prosseguir a viagem.