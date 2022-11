Instrutor da GNR condenado a cinco anos de prisão no caso "Red Man"

Rogério Matos Hoje às 11:22, atualizado às 12:01 Facebook

João Semedo, o instrutor da GNR que, em outubro de 2018, agrediu instruendos no curso da Guarda de bastão extensível, foi condenado, nesta terça-feira, a cinco anos de prisão por seis crimes de abuso de poder e por ofensas à integridade física, no caso que ficou conhecido por "Red Man".

O juiz João Rodrigues criticou a conduta do instrutor e lembrou que as agressões aos instruendos não tinham razões pedagógicas no âmbito do curso. O Tribunal decidiu suspender a pena de prisão, mas considerou que o arguido mostrou "categórico desprezo pelos instruendos seus subordinados".

À saída do tribunal, o advogado de João Semedo, Ricardo Serrano Vieira, admitiu que vai recorrer e disse que o seu cliente ficou triste com a sentença. "O curso do bastão extensível serve para preparar os militares para situações na vida real em que o devem usar sem que seja necessário o uso de uma arma de fogo. Por isso considero que a sua conduta foi sempre nesse sentido, mas sem querer provocar deliberadamente ferimentos nos instruendos", afirmou.

Em tribunal, o juiz João Rodrigues apelou a que a pena sirva como reflexão para o arguido sobre a sua conduta. "Apesar de vestir o fato de 'Red Man' deve estar sempre atento à salvaguarda da integridade física do outro, não se pode afastar dos valores da Guarda".

O juiz enumerou todos os casos dos seis instruendos agredidos e que necessitaram de tratamento hospitalar. Um foi agredido com 70 socos na face sem parar, outro agarrou-se à perna do formador "em claro desespero" e outro levou pontapés na zona genital, quando deixou cair a proteção nessa zona. "Fez dos formandos gato-sapato", adiantou.

Estes foram alguns exemplos citados em tribunal que levaram João Rodrigues a dar como provado que nenhuma das agressões teve "razão pedagógica".

"Treino duro e combate fácil sim, mas com limites", referiu o juiz, acrescentando ser necessário aplicar a "expressão emblemática bom senso, que não houve".

João Semedo viu ainda o tribunal condená-lo ao pagamento de uma indemnização de dois mil euros a um dos ofendidos. O advogado do formador salientou que o acórdão teve um fator pedagógico e teme mesmo que a prova seja eliminada. "João conduziu 120 provas e foi condenado por seis agressões, quem vai querer agora assumir o papel de 'Red Man' em Portalegre?", questionou Ricardo Serrano Vieira à saída.