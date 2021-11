Intercetados quando recebiam apostas ilegais na Baixa de Lisboa

RP Hoje às 11:42 Facebook

A Polícia identificou dois homens, de 51 e 58 anos, por serem suspeitos da prática de jogo ilegal, no âmbito de apostas de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Os dois homens foram intercetados na Baixa de Lisboa quando recebiam apostas de clientes.

A PSP agiu na sequência de várias informações sobre dois homens a receberem dinheiro de apostas ilegais na rua e, na quinta-feira, os polícias viram diversas pessoas a dirigirem-se aos suspeitos, dando-lhes dinheiro e recebendo em troca um papel pequeno.

Abordados pelos agentes, e na operação participaram efetivos das Divisões Policiais da Amadora e da Baixa de Lisboa, os dois indivíduos admitiram o que estavam a fazer, confirmando-se assim as suspeitas.

Foram apreendidos cerca de 2.200 euros provenientes das apostas em lotarias e concursos de apostas mútuas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mais de 500 talões de apostas, um computador, um telemóvel e duas impressoras.

Ainda no âmbito deste inquérito, na quarta-feira foi identificado um homem, com 34 anos, também por jogo ilegal. No seu estabelecimento tinha uma máquina de jogo do tipo roleta, tendo esta sido apreendida para ser alvo de perícia, juntamente com dinheiro que se encontrava no seu interior e o cartaz de prémios que acompanhava a máquina.