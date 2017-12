Carro abandonado com porcos furtados mortos na mala

Teixeira Correia Ontem às 22:41 Facebook

A GNR procura o dono de uma viatura abandonada ao início da madrugada desta sexta-feira, numa via municipal conhecida como a Estrada da Carocha, em Beja, com quatro porcos mortos na mala. Os animais foram furtados de uma exploração, perto de Alvito, a cerca de 35 quilómetros do local. Foram mortos com uma marreta.

A viatura tinha um furo na roda dianteira esquerda e foi abandonada a cerca de dois quilómetros da zona industrial e do perímetro urbano da cidade de Beja. Segundo apurou o JN, os suspeitos fugiram a pé depois de avistarem uma viatura da GNR que patrulhava a zona.

Foi através das etiquetas de marcação dos animais que as autoridades conseguiram chegar ao seu proprietário, que esteve no local e já apresentou queixa contra desconhecidos no posto da GNR de Beja. A viatura foi apreendida.