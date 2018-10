GNR com 150 carros novos e 450 coletes balísticos até final do ano

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:29 Facebook

O próximo Orçamento do Estado irá contemplar 90 milhões de euros para investimento nas forças de segurança, verba que não será cativada pelo Ministério das Finanças. A garantia foi dada, nesta sexta-feira, pela secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, no âmbito do Dia da Unidade do Comando Territorial do Porto da GNR, que foi celebrado em Gondomar.

Na mesma ocasião, a governante anunciou a entrega à GNR, até final deste ano, de 150 carros novos, 450 coletes balísticos e 2000 armas. Já em 2019 avançará a construção/requalificação dos postos de Lever, Carvalhos e Arcozelo. E para breve ficam prometidas obras em Avintes, Fânzeres e Matosinhos.

"Se for concretizado este investimento, e não há motivos para pensar que não será, o Comando Territorial do Porto da GNR ficará em condições de prestar um excelente serviço à população", afirmou o coronel de infantaria Victor Mesquita Fernandes, comandante do Comando Territorial.

Prioridade ao equipamento de proteção individual

"Portugal tem sido distinguido como um dos países mais seguros do mundo" e a "GNR tem demonstrado uma enorme capacidade de adaptação aos novos desafios e às dinâmicas territoriais", afirmou Isabel Oneto à frente da parada militar montada no centro da cidade de Gondomar.

Depois, ao JN, a governante confirmou que até final deste ano chegarão novos carros, melhores armas e sobretudo mais coletes balísticos. "Pode não haver dinheiro para carros e para obras em quartéis, mas haverá para a aquisição de equipamento de proteção individual. Aí é o que pedirem e vão ser entregues 450 coletes balísticos. E já tínhamos distribuído outros no ano passado", referiu.

Este investimento, explicou, estava já contemplado na "lei de programação que prevê que, de 2017 a 2021, sejam alocados 450 milhões de euros para os equipamentos das forças e serviços de segurança". Dinheiro que permitirá, por exemplo, a aquisição de 2200 veículos, o que significa que, daqui a três anos, 25% da frota automóvel das forças de segurança tenha sido renovada. A isto junta-se ainda 203 obras de construção ou requalificação de postos.

Criminalidade violenta baixou 4% no distrito do Porto

As palavras de Isabel Oneto foram, também ao JN, elogiadas pelo comandante do Comando Territorial do Porto da GNR. Antes, no discurso público, o coronel Victor Mesquita Fernandes tinha falado em "dificuldades", "limitações" e "constrangimentos" que, no entanto, não impediu os militares de "cumprir com eficácia e eficiência as missões" que lhes foram confiadas. Aliás, o comandante relevou a "redução global da criminalidade em geral de 2% e de 4% da criminalidade violenta" registada em 2018, na área de intervenção do Comando Territorial. "Comparando os valores com igual período de 2017, o distrito do Porto registou aproximadamente menos 7000 hectares de área ardida e aproximadamente menos 2500 ignições", acrescentou o responsável.

A GNR está presente em 87% e em 17 dos 18 concelhos do distrito do Porto. Os 1450 militares colocados nos seis Destacamentos deste Comando Territorial são ainda responsáveis pela segurança de 45% da população do distrito.