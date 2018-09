Grupo de adolescentes tenta tirar chapéu a polícia fardado

Roberto Bessa Moreira Hoje às 00:52 Facebook

Um agente da PSP de Lisboa, devidamente fardado e armado, foi importunado e alvo de comentários depreciativos, ao longo de uma viagem de comboio, por 12 jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos.

Numa das várias situações ocorridas na Linha do Cascais, um dos rapazes chega a tirar o chapéu ao polícia. A cena foi filmada por um dos elementos do grupo e as imagens publicadas numa rede social.

O caso está a ser investigado pelas autoridades e alguns dos jovens, já referenciados por delinquência juvenil, foram identificados.

Caso investigado

Foi pelas 6.30 horas da última terça-feira que o agente da PSP apanhou o comboio que o levou a casa, após mais uma noite de serviço. Na mesma carruagem viajava um grupo de adolescentes que, por motivos fúteis, resolveram "brincar" com o polícia.

Ao longo de todo o percurso, o agente, com cerca de 50 anos e colocado no comando de Lisboa, foi sendo alvo de comentários jocosos e já perto da estação de Alcântara-Mar um dos adolescentes tentou tirar-lhe o chapéu, enquanto filma tudo com o telemóvel.

No pequeno vídeo, publicado numa rede social, vê-se o agente a recuperar o boné, mas sem ripostar. Um comportamento elogiado pelo Comando da PSP. "Foi uma atitude louvável. O nosso agente manteve a calma e a serenidade possível e não puxou de arma", explica fonte oficial da PSP.

A mesma fonte refere que o polícia apresentou queixa do sucedido no dia seguinte e que o caso está a cargo da Divisão de Investigação Criminal da Esquadra de Cascais. "Alguns dos membros do grupo estão identificados e já eram conhecidos pela ligação a casos de delinquência juvenil", refere.