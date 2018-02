Recuperada arma furtada à GNR de Castelo Branco

Madalena Ferreira Ontem às 19:09 Facebook

Vinte e três dias depois do incidente na estrada que liga Sarnadas a Maxiais, a Polícia Judiciária Militar da área do Porto recuperou a arma roubada a um militar da GNR de Castelo Branco.

Estava no meio do mato, a cinco quilómetros do acampamento da família do foragido, residente em Carapetosa, que colaborou com a polícia e com a defesa que o representa. "Era uma arma de guerra que tinha de sair do mercado e que hoje mesmo foi devolvida", disse ao JN o advogado Luís Cruz Campos.

As indicações sobre o esconderijo foram dadas pelo arguido ao sogro durante um telefonema efetuado a partir de uma cabine telefónica que, por sua vez, comunicou ao advogado que os representa no processo. Após a devolução da arma, o defensor do foragido admite que o cliente possa entregar-se. "É uma possibilidade, mas para já quero perceber qual será a teoria da GNR sobre o dia em que confrontou o automobilista encartado e este fugiu com a arma do militar depois de uma troca de tiros", afirmou Cruz Campos.

No imediato, porém, o advogado pretende apresentar uma queixa contra desconhecidos porque na quinta-feira, véspera da devolução da arma, a família do foragido foi agredida no acampamento onde vive por homens armados que se supõem ser de uma força policial. "Obrigaram-nos a deitar no chão, largaram tiros, bateram em todos, mesmo nas crianças e já não sabíamos o que fazer", recordou Irene Silva, sogra do homem procurado pela polícia. "Não levavam qualquer mandado e passaram por cima de todos os direitos humanos", reclamou o jurista.

Contactado pelo JN, o comando-geral da GNR nega ter feito qualquer operação similar à que foi denunciada pelas vítimas.