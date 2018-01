23 acusados por usura e extorsão em caso que espalhou terror entre vítimas

Madalena Ferreira Hoje às 13:16, atualizado às 14:05 Facebook

O Tribunal da Guarda acusou 23 pessoas de associação criminosa, usura, extorsão e branqueamento de capitais, por emprestarem dinheiro a juros elevados, sem olhar a meios quando os devedores não cumpriam os prazos de pagamento. No documento assinado pela Procuradora-adjunta Zélia Marques, o Ministério Público (MP) acredita que nos últimos anos, o grupo espalhou o terror entre dezenas de vítimas do Alentejo e Beira Interior.

O cabecilha do grupo, Domingos Pérolas Monteiro, de 25 anos, preso atualmente na cadeia da Covilhã, residia em Alpalhão, Portalegre, sob vigilância electrónica, quando concebeu um plano ilegal para ganhar dinheiro, envolvendo a mãe, a mulher e duas irmãs no esquema.

Já para não falar de outros casais, alguns com filhos, também eles constituídos arguidos que, não emprestando dinheiro ajudavam nas cobranças difíceis. Estão acusadas de associação criminosa, usura e extorsão, sendo que alguns dos elementos, com um grau de implicação maior, estão também indiciados pelos crimes de branqueamento de capitais, incêndio, explosões e outras condutas especialmente perigosas bem como detenção de arma proibida.

Tudo terá começado depois de 2014 em Alter do chão. Quem caía nas mãos desta rede prestamista ficava a saber que por cada 500 euros pagava 100 de juros mensais que não eram abatidos ao capital em dívida. E a obrigação mantinha-se até ao pagamento integral e de uma só vez dos valores pedidos.

Devedores aterrorizados

Assim que falhavam os pagamentos, as vítimas residentes em localidades do Alentejo, Castelo Branco, Covilhã e Guarda eram agredidas e ameaçadas de morte. Ficaram sem carro e sem os cartões multibanco e respetivos códigos, que os arguidos extorquiam para levantarem a prestação mensal do rendimento mínimo de inserção dos devedores e satisfazerem à força os créditos que reclamavam. Bens que foram apreendidos durante uma operação de buscas domiciliárias em abril do ano passado em que a PJ da Guarda também confiscou registos bancários, armas e quase 150 mil euros em dinheiro. Tudo perdido a favor do estado.

Além do cabecilha que cumpre prisão preventiva na Covilhã, há outro arguido que está na cadeia de Coimbra à ordem de outro processo e outros cinco que estão em casa sob vigilância eletrónica.

Em 2015 e 2016, os arguidos que lideravam o grupo não declararam rendimentos às finanças, mas conduziam automóveis de alta gama que pagavam a pronto, tinham móveis, eletrodomésticos e aparelhos informáticos de topo e movimentavam milhares de euros em várias contas.

No total, são 12 homens e 11 mulheres, entre os 23 e os 72 anos, acusados de 57 crimes de usura e 40 de extorsão cada um. Foram mais de dois anos de terror para dezenas de famílias da comunidade cigana.