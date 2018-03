A passagem do recrutador do Daesh por Aveiro

CARLOS VARELA Hoje às 00:41 Facebook

PJ tem imagens do marroquino a usar cartões de crédito falsos. Ajudava a financiar terrorismo.

Abdessalam Tazi, o marroquino de 63 anos que esteve em Portugal sob o estatuto de asilo e a viver de subsídios do Estado, foi acusado pelo Ministério Público de ter recrutado no nosso país indivíduos para o Estado Islâmico e de ter ajudado a financiar ações terroristas. É a primeira vez que alguém vai ser julgado pela prática deste tipo de crimes. Tazi, um ex-polícia, esteve em Portugal com Hicham El-Hanafi, de 26 anos, outro marroquino que esteve envolvido na preparação de um atentado naquele país (ler caixa). Ambos fizeram parte da chamada "Célula de Aveiro".

