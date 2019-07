"A saúde mental continua a ser o parente pobre", diz especialista sobre crimes passionais

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:22 Facebook

Um padeiro matou, a tiro de caçadeira, o amigo e empregado. Suspeitava que este mantinha uma relação com a antiga companheira e planeou uma emboscada numa pequena rua do concelho de Lousada. O psicólogo Carlos Poiares justifica este tipo de crimes com a síndrome Frei Luís de Sousa, que pode ser definida pela expressão "ou és minha ou de ninguém".

Ao JN, o especialista refere ainda os crimes passionais são demasiado frequentes num país onde a saúde mental não é valorizada. A solução para este problema, diz, passa sempre pela educação.

O que leva alguém a matar a ex-mulher e o melhor amigo?

As respostas poderão ser múltiplas, mesmo em abstrato.

Quando, numa relação afetiva, alguém se sente trocado - ou imagina ter sido trocado - emerge, com relativa frequência, uma espécie de síndrome de rejeitado, que ataca a autoestima do sujeito, fazendo-o sentir-se enganado e magoado. Pode, então, sobrevir a raiva, associada à tristeza e à revolta. E o ataque físico e psicológico, incluindo a morte.

O outro que trocou o sujeito desviou-se do modelo padronizado socialmente e que o indivíduo instalara no seu registo afetivo. O outro é meu: é a ideia de posse, quando não de propriedade, que tão habitualmente inquina e destrói relações; no fundo, a convicção que a sociedade infelizmente - e dramaticamente - continua a acolher de um vínculo relacional dever ser imutável. E, às vezes, como nos casos que aparecem nas narrativas judiciais de violência, a relação é mesmo até que a morte os separe - na pior das aceções. Pior, porque egoísta: ou és minha (meu) ou não existes. Designo este sentimento como a síndrome Frei Luís de Sousa, porque a figura do drama de Garrett, receando que a casa caísse em mãos de castelhanos, lança-lhe fogo, pois, se não era para ele, não seria para os inimigos. Nestes casos, se o outro se evade do contexto relacional, o sujeito sente-se legitimado para o destruir: ou és minha ou de ninguém, é a mensagem que se emite. Curioso é refletir sobre a emergência destes sentimentos de propriedade sobre pessoas, que pensaríamos arredados dos quotidianos, por medievos, mas que chegaram aos nossos dias.

O parceiro é visto, não raras vezes, como um objeto a possuir?

Há pessoas que consideram que os parceiros afetivos não têm autonomia, não podem existir além da relação que, normalmente, é dominada por si. Para estes, a relação não é representada como entidade dual, porém autónoma, antes como propriedade do sujeito, nela se integrando a outra parte, também propriedade privada. Pessoas e objetos são confundidos por aqueles que não sabem respeitar as fronteiras de liberdade do outro, entendendo que devem viver a vida em função do "dono" da relação. Aqui, nestes casos, em rigor, não há uma relação saudável: está adoecida, é apropriação privada, como o relógio ou o computador.

Por vezes - demasiadas vezes - nas relações que se converteram em estórias de terror - pois a violência psicoafectiva é terrorismo - o sujeito que sente, ou tem a certeza, que o outro(a) o trocou, entende que ninguém tem o direito de tocar a sua "propriedade" e mata.

O melhor amigo, se está com a parceira, torna-se alvo a abater: enganou, apropriou-se indevidamente de parcela significativa do património pessoal, logo torna-se alvo a destruir: daí o homicídio.

Estamos face a situações em que um indivíduo, desprovido de empatia, não entende os outros como pessoas livres e independentes, antes as cerca, vigia, sufoca - e mata, se ousar afastar-se do quadro relacional. Pessoas que não se questionam, que não têm dúvidas, nem se enganam, que não se interrogam sobre onde e como falharam na relação. Tudo era perfeito até a parceira, ou alguém que a instigou, se comportarem de maneira censurável. O locus é sempre externo, a culpa sempre alheia. E o assassínio aparece como a solução para mostrar o lado macho do dito rejeitado.

Os crimes passionais acontecem frequentemente. Porquê?

Mais do que se desejaria neste século XXI. Sempre crimes sem desculpa, sem justificação: crimes de egoísmo puro, por vezes com associação a uma baixa autoestima. No fundo, o criminoso acha que só vale por estar com o outro, não por si mesmo. Se o outro abala, ele não sabe como viver com essa perda e a raiva pode levar a cometer crimes, desde stalking a homicídios. Já vimos muitos em Portugal nos meses recentes.

Tudo isto porque a prevenção é ainda escassa, porque a saúde mental e respetivos cuidados são quimeras; a saúde mental continua a ser o parente pobre (paupérrimo) da saúde no nosso país. Se um dia investirmos convenientemente em saúde mental, as cifras desta criminalidade (e doutras) diminuirão acentuadamente.

O que pode ser feito para diminuir este tipo de crimes?

Educação, a alavanca da prevenção. Isto acontece porque as pessoas são mal educadas, nos sentidos formal e informal. Mal educadas porque não aprenderam a respeitar a autonomia do outro, ainda - e principalmente - se companheiro de vida; mal educadas porque desconhecem o sentido e o significado da empatia; mal educadas porque reputam a parceira como objeto de posse e propriedade privada; mal educadas porque acham que a relação é um quadro de ostentação para terceiros enxergarem. Mal educadas porque não apreenderam que as relações não são masmorras nem cárceres privados.

Portugal é um país tolerante com a violência doméstica e crimes de honra?

Super tolerante. Há sempre quem venha justificar - até quem tem de decidir - que foi feio agredi-la ou matá-la, mas ela enganou-o, estava a pedi-las. Quantas vezes não escutamos isto, indigno na Idade Média, vergonhoso hoje? Ainda há quem queira convencer que acredita na reabilitação dos violentos domésticos ou na severidade nula ou mínima das penas. Há crimes contra a propriedade mais severamente penalizados que crimes de violência doméstica. Nada fazer, deixar tudo como está é justamente ser cúmplice, permitir que a violência vá de vento em popa.

Muitas vezes me interpelo, e aos meus estudantes: quais os interesses subjacentes a esta lógica?

Haverá um dia em que estas respostas serão dadas por alguém.