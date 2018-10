A "tempestade perfeita" para apanhar um ciclista em excesso de velocidade

Reis Pinto Hoje às 12:43 Facebook

Twitter

As autoridades necessitam do que, ironicamente, denominam de "tempestade perfeita" para intercetar e multar um ciclista em excesso de velocidade, a exemplo do que aconteceu no arredores de Valência em Espanha, onde um ciclista foi multado por seguir a 59 km/h numa zona urbana.

No nosso país, e mercê de alterações ao Código de Estrada, introduzidas em 2013, as bicicletas são equiparadas aos restantes veículos que circulam na via pública, com os mesmos direitos e responsabilidades.

O excesso de velocidade ou velocidade excessiva (incapacidade para travar no espaço livre) são, assim, igualmente punidas por lei, embora fonte da PSP destaque a dificuldade em identificar o infrator, uma vez que as bicicletas não são obrigadas a ter matrícula que identifique o ciclista.

"Teriam de estar reunidos diversos pressupostos, a denominada tempestade perfeita. Isto é, naquele local termos um radar de controlo de velocidade e conseguirmos intercetar o ciclista, pois a ausência de matrícula impede-nos de identificar o proprietário do veículo e não é fácil, dada a sua mobilidade, fazermos um seguimento da bicicleta", salientou a PSP.

Em Espanha, nos arredores de Valência, o ciclista foi intercetado após ter sido apanha a circular a 59 km/h numa zona limitada aos 50 km/h, tendo sido multado em 100 euros, no caso que está a gerar polémica as redes sociais, uma vez que as bicicletas também não são obrigadas a possuir velocímetro.