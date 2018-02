Abalroou carro da GNR após fuga de 30 quilómetros

António Orlando Hoje às 15:45, atualizado às 17:33 Facebook

A GNR deteve este sábado de manhã um indivíduo de 55 anos, após perseguição automóvel ao longo de cerca de 30 quilómetros, em Amarante.

A fuga terminou com um Mercedes, a viatura conduzida pelo fugitivo, a embater violentamente contra um carro da GNR na EN210, no lugar de Folgoso, a cerca de três quilómetros da cidade de Amarante.

Da colisão resultaram três feridos ligeiros: o fugitivo, um militar da GNR e uma mulher. Esta última, na companhia de uma criança que levava consigo, recusou transporte para o hospital. A criança não terá sofrido sequelas.

O fugitivo terá desobedecido à ordem de paragem numa fiscalização de trânsito da GNR, que cerca das 10 horas decorria à entrada de Vila Meã, encetando uma fuga que só terminou próximo de Amarante, via Marco de Canaveses.

Os homens foram levados para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. O militar com ferimentos numa perna já teve alta e o indivíduo permanece internado sob custódia.