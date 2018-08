Abordam idosos para pedir copo de água e roubam-lhes bens em ouro

18 Maio 2018 às 17:50 Facebook

A PSP de Aveiro alertou esta sexta-feira para a ocorrência naquela cidade de furtos no interior de residências de idosos que vivem isolados, praticados por mulheres que atuam em grupo.

Segundo um comunicado da PSP, as assaltantes abordam as potenciais vítimas quando se preparam para entrar na residência ou já estão na residência, com o pretexto de lhes pedir um copo de água.

"No interior da residência, através de astúcia, as suspeitas apropriam-se de bens em ouro", refere a mesma nota.

Regra geral, de acordo com a PSP, as vítimas são pessoas idosas e que vivem isoladas.

A Polícia não esclarece quantos assaltos terão sido praticados por este grupo, adiantando apenas que as ocorrências continuarão a ser objeto de investigação criminal.