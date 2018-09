JN Hoje às 19:01 Facebook

A mulher que foi filmada, em 2013, a planear a morte do ex-marido e da nova namorada e também da sogra com o objetivo de herdar a fortuna foi absolvida do crime de tentativa de homicídio pelo Supremo Tribunal de Justiça, sabe o JN.

Este acórdão vai de encontro ao que tinha sido decidido na primeira instância, utilizando como justificação a intenção. Defendem que, neste caso, tudo não passava de uma tentativa de instigação, não estando o alvo em perigo, uma vez que os homens contratados não tinham intenção de cumprir o assassinato.

Além disso, não foi definido um local ou data para cumprir o plano, descrito em vídeo, filmado por um dos homens contratados pela arguida e denunciado à polícia.

A mulher tinha sido condenada pelo Tribunal da Relação do Porto a seis anos e meio de prisão, mas recorreu da decisão.