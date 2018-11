Absolvido condutor envolvido em acidente que causou cinco mortos

Teixeira Correia Hoje às 12:37 Facebook

Um septuagenário, de nacionalidade suíça, residente em Albufeira, foi absolvido da morte de cinco pessoas e ferimentos graves noutra num acidente que ocorreu em 2015, perto de Castro Verde.

Sob fortes medidas de segurança, em particular no interior da sala de audiência, o coletivo de juízes, presidido pela magistrada Ana Batista, absolveu na quinta-feira Jean Jacques Pagnard, de 77 anos, acusado de cinco crimes de homicídio negligente e um crime de ofensa à integridade física negligente.

Em setembro de 2015, Jean Jacques Pagnard, ao volante do seu Mercedes, colidiu com a traseira de um veículo de tração animal, em que viajavam seis pessoas da família Serrano, tendo morrido os pais e três filhos.

O acidente ocorreu na EN2, próximo do nó do IP2, no acesso à vila de Castro Verde, na sequência de uma ultrapassagem do automóvel que embateu na parte traseira esquerda da carroça, provocando a queda e a morte das cinco pessoas e ferimentos graves numa rapariga, a única sobrevivente, agora com 17 anos.

Após uma rápida leitura dos factos provados e não provados, e antes de dar a conhecer a decisão, a magistrada justificou que "pelo facto de ter ocorrido uma tragédia não há razão simples para o condenar face ao que se passou em julgamento".

O coletivo de juízes acabou por acolher e dar como válidos os argumentos apresentados pelo procurador do Ministério Público (MP) de Beja, António Marcante, que tinha pedido a absolvição de Jean Jacques Pagnard.

Antes do início da leitura do acórdão a magistrada alertou os familiares e amigos das vítimas que estavam na sala, que caso tivessem um comportamento menos próprio iria mandar retirá-los. No final, e descontentes com a decisão do coletivo de juízes, concentraram-se perto da porta do tribunal, mas quando Jean Jacques Pagnard, escoltado por uma equipa da Esquadra de Intervenção da PSP de Beja, seguiu para o carro que o transportou desde Albufeira, não foi ofendido.

Num outro processo vão ser julgados os pedidos de indemnização cíveis pedidos pelos familiares das cinco vítimas ao arguido agora absolvido.