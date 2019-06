Absolvidos cinco acusados de escravizar sem-abrigo do Porto em Espanha

JN Hoje às 19:11 Facebook

O Tribunal de S. João Novo, no Porto, absolveu, esta quarta-feira, cinco indivíduos acusados de angariar e escravizar em Espanha sem-abrigo, toxicodependentes ou pessoas com deficiência.

Os arguidos eram acusados de abordar as vítimas nas ruas do Porto e de Gondomar para conduzi-las ao País Basco espanhol, onde seriam forçadas a trabalhar de sol a sol a troco do alojamento e comida, para além de tabaco e algumas dezenas de euros por semana.

Segundo a acusação, os indivíduos aproveitaram-se da fragilidade e falta de retaguarda familiar de vítimas, entre 2010 e 2015, mas os juízes entenderam não existir prova suficiente para imputar os crimes de tráfico de pessoas ao arguidos. Eram dois casais da zona de Bragança e um indivíduo de Gondomar, acusado de ser angariador de mão-de-obra.