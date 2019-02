Abusava sexualmente de menores para lhes "prover educação sexual"

Hoje às 11:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária deteve um homem por vários crimes de abuso sexual, ocorridos na zona de Leiria.

O detido, de 42 anos, operário fabril, é suspeito de, ao longo de mais de um ano, ter abusado sexualmente de duas menores, com quem mantém relação de proximidade, aproveitando os momentos em que estava a sós com as mesmas.

"O arguido justificava os seus atos, perante as vítimas, com a necessidade de lhes prover educação sexual, concretizando assim vários atos sexuais de relevo", detalha um comunicado da PJ enviado às redações esta terça-feira.

Segundo a nota, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, iniciou a investigação ao caso depois de ter recebido uma denúncia.

O homem foi presente no início deste mês a tribunal, tendo sido proibido de contactar e aproximar-se das vítimas e obrigado a apresentações bissemanais às autoridades.