Acesso a casino ilegal no Porto só a horas tardias e por convite

Armazém para jogar póquer e roleta estava localizado junto a complexo industrial das Antas, no Porto. ASAE identificou 19 jogadores e fechou o local.

O casino ilegal que, tal como o JN deu conta no passado sábado, foi desmantelado pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), era de acesso controlado, funcionava apenas a horas tardias e habitualmente à porta fechada.

Ou seja, só os homens que tinham a confiança do responsável pelo casino, um indivíduo com cerca de 40 anos e sem antecedentes criminais relacionados com a prática de jogo ilícito, ou que eram indicados por jogadores habituais podiam fazer apostas desportivas e participar nos jogos de póquer, roleta e slot machines.