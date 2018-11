"Acima de tudo, sou benfiquista", diz Paulo Gonçalves

Inês Banha Hoje às 14:50 Facebook

O ex-assessor jurídico do Benfica chegou pelas 13.45 horas desta sexta-feira ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) , em Lisboa, para ser inquirido no âmbito da instrução do processo e-Toupeira. Está "preocupado em colaborar com a Justiça, nada mais".

Paulo Gonçalves é suspeito, segundo o Ministério Público, de, com o conhecimento e a autorização da Benfica SAD, ter entregue a dois funcionários judiciais bilhetes para os jogos dos "encarnados" como contrapartida por receber informações sigilosas sobre processos envolvendo o Benfica e os seus rivais.

À chegada ao TCIC, onde decorre a instrução do caso e-Toupeira, garantiu estar apenas "preocupado em colaborar com Justiça". Esta deverá ser, por isso, a primeira vez que Paulo Gonçalves irá prestar declarações no âmbito deste processo, uma vez que, na fase de inquérito, se remeteu ao silêncio.

Questionado sobre se sente que o Benfica, com o qual rescindiu em setembro para se dedicar à sua defesa, o deixou cair, o antigo funcionário do clube afirmou que, "acima de tudo", é benfiquista.

Além de Paulo Gonçalves, são arguidos no e-Toupeira a Benfica SAD e os dois funcionários judiciais que seriam as toupeiras dos encarnados: José Silva e Júlio Loureiro. Este último foi ouvido na quarta-feira pela juíza Ana Peres, que preside à instrução do processo.

A fase, facultativa e requerida pelos quatro arguidos, visa apurar se existem indícios suficientes para o caso seguir para julgamento. Esta sexta-feira, são ouvidas, além de Paulo Gonçalves, quatro testemunhas arroladas pelo ex-assessor jurídico dos "encarnados".

Na segunda-feira, serão ouvidos os representantes legais da Benfica SAD, enquanto José Silva, cuja audição chegou a estar agendada para a última terça-feira, está ainda ponderar se irá prestar declarações. Luís Filipe Vieira, presidente dos "encarnados", não foi acusado nem arrolado como testemunha.

O debate instrutório, a única diligência que decorrerá à porta aberta, está previsto para 26 de novembro. Só depois os arguidos saberão se irão à julgamento e por que crimes. Para já, estão em causa suspeitas de corrupção, oferta ou recebimento indevido de vantagem, favorecimento pessoal, violação de segredo, acesso indevido, peculato e falsidade informática.