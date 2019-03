Acusados de burla a IPSS de Oliveira de Azeméis negam crime

Salomão Rodrigues Hoje às 16:29 Facebook

Três pessoas e duas empresas começaram, esta terça-feira, a ser julgadas pelo Tribunal da Feira, por suspeita de burla à Associação Melhoramentos Pró-Outeiro, de Oliveira de Azeméis, no valor 41.205 euros.

Entre os arguidos encontra-se uma advogada, ex-secretária da direção daquela instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que dá apoio a idosos.

De acordo com a acusação, os factos remontam a 2011, quando a associação terá decidido fazer um estudo de viabilidade económico-financeira, para a obtenção de financiamento bancário para pagamento de obras no lar de terceira idade e centro de dia.

De acordo com o documento, a então secretária da direção decidiu, à revelia dos sócios e dos órgãos da associação, e sem o respetivo conhecimento, a entrega da suposta elaboração do estudo a uma empresa de consultoria, coarguida no processo.

O Ministério Público (MP) afirma que a associação pagou 41.205 euros pelo trabalho que nunca chegou a ser realizado.

A acusação refere, ainda, que o presidente da direção, apesar de nunca ter tido acesso ou visto o referido estudo, "confiou na arguida e acreditou que os serviços tinham sido prestados pela empresa".

Juntamente com a ex-secretária da direção da associação, respondem como arguidos duas empresas de consultoria e os seus gerentes, todos acusados de um crime de burla qualificada e falsificação de documento.

Perante o coletivo de juízes, um dos réus afirmou que, ao contrário do que é dito na acusação, o estudo foi feito e comunicado à instituição.

Também a ex-secretária disse que se tratou de um "serviço de consultadoria financeira" e que os documentos foram entregues à Banca para obtenção do empréstimo, que acabaria por não ser, contudo, concedido.

Justificou, ainda, que o mesmo estudo nunca foi apresentado à instituição, porque, "nunca me foi pedido".