A fase de instrução do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, arranca, esta segunda-feira, no Campus da Justiça, em Lisboa.

As defesas de mais de 10 arguidos que requereram a abertura de instrução dizem-se convictas de que não irão a julgamento pelos crimes de ameaças, ofensas corporais, sequestro, detenção de arma proibida e terrorismo de que são acusados pelo Ministério Público (MP).