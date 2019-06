Adepto inglês amolga carro da PSP e agride agentes

Reis Pinto Hoje às 11:23 Facebook

Viatura à civil atacada sem explicação. Outro britânico detido por atirar garrafa de vidro contra camião do lixo.

Dois jovens adeptos de futebol britânicos foram detidos pela PSP ontem de madrugada, na Baixa do Porto, por atos de vandalismo e de violência.

O primeiro incidente ocorreu poucos minutos após a meia-noite, no Largo de S. Domingos. Spotters da PSP (agentes especializados no acompanhamento de claques de futebol), que seguiam numa viatura descaracterizada, viram um cidadão britânico, de 23 anos, a arremessar uma garrafa de vidro contra um camião de recolha de resíduos que passava no momento. O indivíduo foi detido sem oferecer resistência.