Adiado acórdão de casal acusado de violação e violência doméstica sobre sobrinha

O tribunal da Feira adiou, para a próxima quinta-feira, a leitura do acórdão do julgamento de um casal sobre o qual recaem acusações do crime de violação e violência doméstica sobre uma sobrinha.

O juiz apresentou uma alteração não substancial dos factos, levando o advogado de defesa a fazer uso do tempo permitido por lei para analisar este dado e se prenunciar.

A alteração não substancial está relacionada com a troca do nome de um dos filhos dos arguidos, que levaria comida as escondidas à fendida.

Por esse motivo, a leitura da sentença fica adiada para quinta-feira, às 14 horas.

O homem está acusado do crime de violação, na forma tentada e consumada. Já a mulher deste responde pelo crime de violência doméstica.