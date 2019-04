Administrador acusado de homicídio por falta de manutenção a camião

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:16 Facebook

O administrador de uma empresa de granitos foi acusado de homicídio por negligência. Em causa está a morte de uma mulher atingida violentamente por uma roda que saltou do eixo traseiro de um camião, em Perafita, Matosinhos, em janeiro de 2015.

Inicialmente, o Ministério Público tinha pedido o arquivamento dos autos. Porém, a pedido de um assistente, o processo seguiu para instrução e, perante as provas e a argumentação apresentadas, o juiz decidiu avançar com o caso para julgamento.

O administrador da empresa recorreu da decisão instrutória para a Relação do Porto, mas os desembargadores confirmaram o despacho de pronúncia do Juízo de Instrução Criminal de Matosinhos. E o administrador da empresa proprietária do camião irá responder criminalmente pela morte de Fernanda Ventura, de 48 anos.