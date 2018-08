Administrador do Benfica desiste de calar Imprensa

Nuno Miguel Maia 10 Maio 2018 às 00:07 Facebook

Juízes recusam proibir sem audição prévia jornais, rádio e TV de noticiar emails de Soares Oliveira.

O administrador da SAD do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, colocou em tribunal dois processos que visavam proibir vários órgãos de comunicação social, incluindo o JN, de publicar notícias sobre o conteúdo de emails seus postos a circular na Internet. Porém, 10 dias depois da entrada em tribunal, e antes da contestação dos réus, o dirigente encarnado decidiu desistir das ações.

Contactado pelo JN, João Correia, advogado de Soares de Oliveira neste caso, explicou que o administrador "foi obrigado a desistir", depois de concluir que não se justificavam os processos especiais de "tutela da personalidade", em face de uma decisão judicial que recusou proibir as notícias sem audição prévia dos órgãos de informação, com a invocação da liberdade de Imprensa.

"O Estado abandonou os seus deveres. Esta questão nada tem a ver com a liberdade de Imprensa. Tem a ver com a tutela da personalidade de uma pessoa, que se pedia que fosse protegida", diz o também coordenador dos advogados do Benfica e elemento do denominado "gabinete de crise", esclarecendo ainda que "não se tratava de uma providência cautelar".

Nas ações especiais de tutela de personalidade, Domingos Soares de Oliveira pedia ao Juízo Central Cível de Lisboa que proibisse os órgãos da Global Media Group (JN, DN, TSF e O Jogo) e o Grupo Cofina, bem como os respetivos diretores, de publicar notícias sobre emails do dirigente, que fossem eliminadas todas as notícias em suporte digital e ainda que os réus fossem obrigados a retratarem-se por "crimes contra a personalidade pessoal e profissional" do administrador. No caso da Global Media, o juiz marcou uma audiência de julgamento para o próximo dia 4 de junho. v

Blogues anónimos

Os emails de Domingos Soares de Oliveira e de outros responsáveis do Benfica têm sido divulgados em blogues anónimos na Internet, como o "Mercado de Benfica" e "O Polvo". Várias notícias tiveram como fontes esses sítios.

Plano de controlo

Num desses blogues foi tornado público um alegado plano, em 2012, de controlo do futebol português, em cinco anos, que passava pela Federação e pelo sistema de justiça. A estratégia constava em slides divulgados numa reunião de quadros do Benfica.