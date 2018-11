Administrador e vogal da Benfica SAD em silêncio na chegada ao tribunal

Inês Banha Hoje às 14:43, atualizado às 15:05 Facebook



Domingos Soares Oliveira e Nuno Gaioso, representantes legais da Benfica SAD, arguida no processo e-Toupeira, chegaram pelas 13.50 horas desta segunda-feira ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), sem prestar declarações aos jornalistas.

Os dirigentes são ouvidos esta sexta-feira à tarde no TCIC pela juíza Ana Peres, responsável pela instrução do processo. Esta fase, facultativa e requerida pelos arguidos, visa apurar se existem indícios suficientes para o caso seguir para julgamento.

De acordo com o Ministério Público (MP) , a Benfica SAD é suspeita de ter autorizado Paulo Gonçalves, até setembro assessor jurídico do clube, a entregar a dois funcionários judiciais - José Silva e Júlio Loureiro - bilhetes e camisolas do clube como contrapartida pela obtenção de informações sigilosas sobre inquéritos envolvendo os "encarnados".

Além da Benfica SAD, também os restantes intervenientes foram acusados no âmbito do e-Toupeira. O presidente do clube, Luís Filipe Vieira, não foi acusado nem arrolado como testemunha nesta fase, apesar de o MP, acreditar que tenha tido conhecimento do alegado esquema.

A decisão sobre se os quatro arguidos irão a julgamento e por que crimes será conhecida após 26 de novembro, data do debate instrutório. A diligência é a única que decorrerá à porta aberta.

No Requerimento de Abertura de Instrução (RAI), a SAD do Benfica defende que a acusação do Ministério Público (MP) é infundada e que terá de cair nesta fase. O RAI assenta em três pontos essenciais, nomeadamente o desconhecimento dos factos imputados ao seu antigo assessor jurídico Paulo Gonçalves e restantes dois arguidos, ambos funcionários judiciais.

A SAD do Benfica está acusada de 30 crimes e Paulo Gonçalves de 79 crimes. O MP acusou a SAD do Benfica de um crime de corrupção ativa, de um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de 29 crimes de falsidade informática.