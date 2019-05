Adolescente abusa de menina de três anos em família que o acolheu

Óscar Queiros e Sandra Borges Hoje às 09:18 Facebook

Rapaz de 16 anos detido pela Polícia Judiciária foi encontrado pela mãe com a criança seminua. Alerta foi dado pelo hospital

Um rapaz de 16 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real, ontem de madrugada, por ser suspeito de abusar sexualmente de uma criança de três anos, numa aldeia próxima de Vila Real. O adolescente foi surpreendido em flagrante pela mãe da menina, que o encontrou junto da criança seminua. O crime aconteceu na casa da família que o acolhera, tal com a um irmão, depois de terem sido retirados pelo tribunal à mãe biológica e, primeiramente, internados numa instituição.

O suspeito vive com a "mãe de acolhimento", que é avó da alegada vítima. Anteontem, a criança terá estado a jantar com os pais em casa da avó. Como já era habitual o jovem conviver com a menina, ninguém terá estranhado quando os dois saíram da casa juntos. O adolescente terá aproveitado para levar a menina até à garagem, onde terá perpetrado o crime. A mãe estranhou a demora e decidiu ir procurá-los. Foi nessa altura que acabou por surpreender o rapaz e a menina seminua. A menor estaria a chorar e a queixar-se de dores.