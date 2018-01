Francisco Pedro Hoje às 10:30 Facebook

Uma advogada da Marinha Grande foi condenada esta terça-feira de manhã pelo Tribunal de Leiria a seis anos e seis meses de prisão, por crimes de burla qualificada, atividade ilícita de recebimento de depósitos e falsificação de documentos.

Alexandra Malpique, que estava acusada de receber dinheiro de clientes com a promessa de pagamento de juros a valores mais altos do que os praticados no mercado, terá ainda de devolver ao Estado a importância de 480 mil euros.