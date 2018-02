Advogada defende tese de Pedro Dias em tribunal

Hoje às 17:03 Facebook

Na alegações finais do julgamento de Pedro Dias, no Tribunal da Guarda, esta sexta-feira à tarde, Mónica Quintela defendeu e deu como plausível a tese apresentada quinta-feira pelo arguido, de que matou o militar Caetano, da GNR, em legítima defesa e de que foi o guarda Ferreira quem matou o casal Luís e Liliane Pinto. A leitura da sentença ficou marcada para oito de março, às 14.30 horas.

A advogada considera como ponto fundamental do caso o que se passou durante a abordagem a Pedro Dias, que estaria apenas a descansar numa zona erma. "Tudo tem a ver com o telefonema que o guarda Caetano recebeu e a partir do qual passou a tratar o arguido por Pilho", afirmou, para depois corroborar a versão de Pedro Dias, que garante ter sido agredido pelos militares da GNR.

"Tudo o que o Pedro Dias aqui contou encaixa como uma luva com o que temos nos autos", considerou Mónica Quintela, que deixou críticas à investigação da Polícia Judiciária. Quintela disse ainda que a versão apresentada esta quinta-feira em tribunal corresponde ao que o arguido lhe contou na altura em que se entregou às autoridades.

Pedro Dias, acusado de vários crimes ocorridos em Aguiar da Beira, confessou na quinta-feira ter disparado sobre dois agentes da GNR, um que morreu e outro que ficou ferido, mas rejeitou responsabilidades nas mortes de dois civis. Segundo Pedro Dias, terá sido um dos militares da GNR, António Ferreira, a atingir a tiro os dois civis que viajavam na Estrada Nacional (EN) 229.

Pedro Dias está acusado de três crimes de homicídio qualificado sob a forma consumada, três crimes de homicídio qualificado sob a forma tentada, três crimes de sequestro, crimes de roubo de automóveis, de armas da GNR e de quantias em dinheiro, bem como de detenção, uso e porte de armas proibidas.

O arguido começou por explicar que, naquela noite, parou a carrinha que conduzia junto ao hotel em construção nas Caldas da Cavaca porque estava cansado e com sono e, algumas horas depois, foi acordado por uma patrulha da GNR, constituída por António Ferreira (que sobreviveu) e Carlos Caetano (que morreu). Os militares acharam suspeito Pedro Dias estar naquele sítio ermo.

Depois de o terem identificado, de insistentemente lhe perguntarem por que se encontrava naquele local e de terem feito alguns telefonemas para o posto, Carlos Caetano dirigiu-se ao homem com umas algemas, contou. Segundo Pedro Dias, primeiro Carlos Caetano acertou-lhe com as algemas na mão direita e depois disse-lhe: "És um pilha-galinhas, afinal estás aqui para roubar".

O agricultor referiu que, depois de ter levado vários pontapés, murros e joelhadas, puxou da arma que tinha carregada dentro da carrinha (devido a problemas passados com cães selvagens), virou-se e disparou contra Carlos Caetano.

"A confusão era muita na minha cabeça, não pensei ter acertado onde acertei. O objetivo não era matar, era assustar. Eu queria era que parassem as agressões", justificou.

Após dar ordens a António Ferreira para conduzir a viatura da GNR, andaram na estrada, durante muito tempo, sem destino, até que decidiu voltar ao terreno do hotel, onde tinha ficado o corpo do militar Caetano.

Pedro Dias contou que disse a António Ferreira para meter o colega na bagageira da viatura e voltaram a ir para a estrada, com a ideia de ir buscar uma mota que, uns dias antes, o tinha deixado apeado porque "encharcou com gasolina".

"Lembrei-me de apanhar essa mota e dar a carrinha como roubada", admitiu, acrescentando que se apercebeu, no entanto, de que não seria fácil encontrá-la.

Enquanto circulavam, António Ferreira tentava convencê-lo de que o poderia safar, pedindo informações ao posto da GNR sobre matrículas de outras viaturas para desviar as atenções da sua e até que se arranjava "um criminoso" e que ele poderia ir à sua vida, referiu o arguido.

A determinada altura, quando circulavam na EN229, entre Aguiar da Beira e o Sátão, pediu para voltar atrás, porque achou que "estava a perder tempo e queria era ir buscar a carrinha" para contactar os advogados.

De acordo com Pedro Dias, foi nessa altura que o carro onde seguiam os dois civis, Luís e Liliane Pinto, parou na berma da estrada e o homem se dirigiu à viatura da GNR, abordando-a do lado em que se encontrava.

Quando se virou para António Ferreira para o alertar -- dizendo-lhe "vê lá o que vais fazer" - já o viu fora da viatura, com a arma na mão, dando depois um tiro que não acertou em ninguém, contou.

Para conseguir sair do carro, Pedro Dias empurrou Luís Pinto para cima do militar, ouviu um disparo e, quando ia a fugir para o mato ouviu mais "dois ou três disparos", acrescentou.

O arguido disse que, posteriormente, conseguiu surpreender António Ferreira, algemou-o ao puxador da porta do carro da GNR e, tomando o lugar do condutor, levou-o para a zona do mato onde suponha estar a sua mota.

Na versão do arguido, terá depois algemado António Ferreira a uma árvore e, quando tentava com uma lanterna ver onde estaria a sua moto, o militar atirou-se para cima ele, o que levou a que tivesse disparado.

"Apercebi-me que lhe tinha acertado na face. Pensei dar um tiro na minha cabeça", afirmou.