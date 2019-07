Advogada diz que pancada em Bas Dost era para Rafael Leão

Rogério Matos Hoje às 12:57 Facebook

Antiga namorada seria a razão. Defensores juntos contra "deserto" de provas na acusação pedem não pronúncia.

Os advogados dos arguidos do processo do ataque à Academia do Sporting foram unânimes no final do debate instrutório: os seus constituintes devem ser libertados e o juiz Carlos Delca deve optar pela não pronúncia, principalmente no que toca ao crime de terrorismo. Sandra Martins, defensora de sete arguidos, entre os quais Fernando Mendes, ex-líder da Juve Leo, considerou que a acusação é suportada em conversas descontextualizadas no WhatsApp, prova que é proibida por ser equiparada a mensagens de correio eletrónico. "As polícias acharam-se juízes e realizam a parte técnica da transcrição das conversas que são prova proibida", disse.

A advogada referiu ainda que a agressão mais grave, a Bas Dost, com um cinto na testa, foi provocada por um arguido que nem era da Juve Leo e estava no local por motivos passionais. Ao que o JN apurou, a agressão teria como alvo Rafael Leão, antigo colega de escola do arguido, e o motivo seria uma antiga namorada, por uma relação mal resolvida.

Pedro Madureira, advogado de Pedro Santos e Valter Semedo, alegado número dois da Juve Leo, criticou a vertente fascista imputada pela procuradora do processo, Cândida Vilar, à claque. "Dizer que a Juve Leo é um grupo fascista liderado por Nuno Mendes e Valter Semedo, dois negros, não faz sentido", disse o advogado.

De manhã, Tiago Melo Alves, defensor de Luís Almeida, disse que este é vítima de um "deserto" de provas e alertou para o perigo da generalização. "O Luís não participou na organização do ataque, não participou nas conversas do WatsApp e não entrou armado, como a acusação imputa a todos os arguidos de forma generalizada", referiu. Melo Alves pediu que o cliente seja ilibado tal como foi o "atacante coxo". O MP considerou que, pela sua condição, "não representou qualquer perigo".

Decisão instrutória a 1 de agosto

A decisão instrutória está agendada para 1 de agosto, no Tribunal do Barreiro. O juiz Carlos Delca deve entregá-la aos advogados por via digital.

Cara tapada por estar a faltar ao emprego

A advogada de Daniel Lavaredas defendeu que o seu constituinte entrou na Academia de cara tapada para não ser identificado pelo patrão. "Enquanto funcionário da Câmara do Barreiro, não devia estar ali e não queria ser reconhecido", disse.

Bruno de Carvalho autor moral

O processo tem 44 arguidos, entre eles Bruno de Carvalho, o ex-Oficial de Ligação aos Adeptos Bruno Jacinto e os ex-líder e atual líderes da Juve Leo, Fernando Mendes e Nuno Mendes, tidos como autores morais do ataque.