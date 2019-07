Advogado critica "deserto" de provas em acusação "que precisava de mais tempo"

Rogério Matos Hoje às 11:29 Facebook

O segundo e talvez último dia do debate instrutório do processo do ataque à Academia do Sporting começou esta manhã de terça feira com a intervenção de Tiago Melo Alves, defensor de um arguido detido na sequência das agressões aos jogadores e que o advogado considera ser vítima de um "deserto" de provas.

O defensor de Luís Almeida mencionou nas suas alegações o perigo da generalização patente na acusação que precisava de mais tempo.

"O Luís não participou na organização do ataque, não participou nas conversas do Watsapp e não entrou armado, como a acusação imputa a todos os arguidos de forma generalizada", referiu Tiago Melo Alves. O defensor pede que o seu constituinte seja ilibado tal como foi o "atacante coxo".

"Momentos depois de Luís entra o atacante coxo que o MP considerou que por ter esta limitação não representou qualquer perigo". Tiago Melo Alves critica "a insuficiência da acusação em relação ao Luís por ser de facto um deserto e neste momento é possível provar que o arguido nada fez em relação aos factos que lhe são imputados".

Neste processo tutelado pelo DIAP de Lisboa, são acusados 44 arguidos, entre eles Bruno de Carvalho, o ex Oficial de Ligação aos Adeptos Bruno Jacinto e o ex-líder e o líder da Juve Leo, Fernando Mendes e Nuno Mendes, tidos como autores morais do ataque à Academia.

No total, o Ministério Público imputa aos arguidos crimes de terrorismo, sequestro, ofensa à integridade física qualificada e ameaça agravada.

Os arguidos vão tentar nesta fase processual que Carlos Delca não os pronuncie pelos crimes pelos quais estão acusados por Cândida Vilar, libertando-os com uma decisão instrutória favorável aos mesmos.

A par dessa decisão, conhecida a um de agosto, o juiz do Tribunal do Barreiro vai ainda reanalisar as medidas de coação proferidas aquando a detenção dos arguidos.