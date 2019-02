Advogado expulso da Ordem preso quatro anos por abuso de confiança

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 14:22 Facebook

Já está a cumprir pena de prisão um advogado condenado por abuso de confiança, falsificação de documentos e três crimes de usurpação de funções.

O Tribunal de Santa Maria da Feira condenou Artur Calçada, de 68 anos, a pena de prisão efetiva de quatro anos e ao pagamento de mais de seis mil euros de indemnizações a um cliente e ao Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, que se constituiu assistente no processo perante a violação do interesse público na administração da justiça que lhe compete defender.

Os juízes consideraram provado que este conhecido causídico de Santa Maria da Feira se apropriou de 47 mil euros destinados a um cliente, tendo para isso falsificado assinaturas num cheque e num recibo. Além disso, em três ocasiões distintas, assumiu em processos quando estava suspenso pela Ordem dos Advogados (OA). Em 2012, viria a ser confirmada a sua expulsão da OA.