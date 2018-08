Advogado processado por exibir fotos íntimas de mulher em tribunal

Alexandre Panda Hoje às 00:30 Facebook

Vítima acusou de devassa da vida privada o ex-marido e o seu defensor na ação de divórcio. Relação manda julgar pedido de indemnização de 35 mil euros, após absolvição na 1.ª instância.

Num processo de divórcio litigioso, um advogado exibiu, na sala de julgamento, três dezenas de fotos íntimas da mulher do seu cliente, alegando que teriam relevância para a decisão do Tribunal de Família da Amadora. O tribunal negou a pretensão e a mulher processou o ex-marido e o advogado por devassa da vida privada, pedindo 35 mil euros de indemnização. O tribunal absolveu-os, mas a Relação de Lisboa mandou agora repetir o julgamento, considerando que, ao juntar as fotos ao processo, os arguidos não podiam ignorar que devassavam a vida privada da mulher.

