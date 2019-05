Afastada suspeita de abuso sexual de criança em creche de centro paroquial

Rogério Matos Hoje às 18:19 Facebook

A Polícia Judiciária de Setúbal concluiu a investigação a um caso de abuso sexual numa creche dum centro paroquial em Almada, afastando a prática de crime.

Em comunicado, a PJ refere que "a investigação efetuada permitiu concluir, de forma absolutamente inequívoca, tratar-se de uma suspeita infundada, não se verificando a prática de qualquer crime".

A denúncia às autoridades foi realizada em janeiro pela mãe do rapaz que se queixou de ter sido vítima de abusos sexuais na casa de banho da instituição. Poucos dias depois, a mãe do rapaz retirou-o da instituição A Diocese de Setúbal teve informação sobre a implicação do padre na sequência duma reunião entre os pais das crianças que frequentam a creche e a equipa de coordenação técnica em março.

Os encarregados de educação foram informados pela mãe do rapaz de que o suspeito era o pároco e pediram a reunião, tendo a Diocese nessa altura, solicitado ao Ministério Público de Almada a averiguação do caso.

Na creche foram instaladas câmaras de videovigilância nas casas de banho e nos corredores, uma das medidas "para a proteção das crianças e utentes", avançou a Diocese de Setúbal. Ao mesmo tempo, as crianças passaram a ser acompanhadas nas idas às casas de banho.