Agente da PSP de folga em desacatos numa discoteca de Braga

Um agente da PSP da Amadora, que se encontrava de folga, envolveu-se em desacatos com um outro cliente da discoteca Sardinha Biba, em Braga, tendo este sido detido porque terá puxado de uma faca nos confrontos, cerca das sete da manhã deste domingo.

O caso ocorreu alegadamente com ambos na qualidade de clientes, tendo-se gerado uma acesa discussão e agressões, que culminaram com a intervenção de agentes da PSP de Braga, que detiveram o civil, por posse e uso de arma branca, com as dimensões proibidas.

De acordo com a versão do agente da PSP, em face da ameaça com a arma branca, sacou da sua pistola de serviço, tendo desferido várias coronhadas, em alegada legítima defesa.

O detido será presente ao DIAP do Ministério Público, esta manhã de segunda-feira, no Palácio da Justiça de Braga, para ser ouvido e conhecer as respetivas medicas de coação.