Agredia a mulher há cerca de 60 anos e só agora foi detido

A GNR deteve, esta segunda-feira, em Arcozelo, Gaia, um homem, de 81 anos, que agredia a mulher, de 78, há cerca de 60 anos. O quadro de violência agravou-se, nos últimos anos, com o agravar do estado de demência do idoso, que ficou detido preventivamente.

A investigação, a cargo do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto (NIAVE) da GNR, apurou que o suspeito há cerca de 60 anos que, de forma reiterada, injuriava, ameaçava e agredia fisicamente a vítima, de 78 anos.

Segundo a GNR esclareceu em comunicado, "nos últimos anos o suspeito desenvolveu um quadro de demência, tornando-se mais perigoso para a vítima e para a sua própria pessoa, tendo chegado a provocar um incêndio na habitação".

Os militares do NIAVE, apoiados pelo Destacamento de Intervenção do Porto, procederam à detenção do indivíduo, através do cumprimento de um mandado de detenção.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial do Porto, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo recolhido ao Estabelecimento Prisional do Porto.