Agrediu a mulher e insultou polícias que o detiveram

Um homem de 48 anos, suspeito de violência doméstica e insultos agressivos a agentes da PSP, foi detido em flagrante delito no sábado em Queluz de Baixo, concelho de Oeiras.

Em comunicado, a PSP indicou que foi chamada para uma situação de violência na via pública, onde uma mulher se encontrava "a ser agredida por um homem". No local, os agentes policiais constaram que a vítima estava "a chorar intensivamente em virtude de ter sido agredida pelo seu companheiro".

O suspeito, que apareceu no local de imediato, começou a insultar a mulher na presença dos agentes policiais, "adotando sempre um comportamento agressivo com a mesma", motivo pelo qual foi detido pela prática do crime de violência doméstica em flagrante delito, lê-se na nota.

No momento da detenção, o homem resistiu de forma agressiva e, durante o seu transporte até à unidade policial, insultou os agentes, atingiu o vidro da viatura com a cabeça e ameaçou a vítima de morte.

O suspeito, já com antecedentes criminais de violência doméstica e resistência e coação sobre elementos policiais, foi presente a tribunal, tendo-lhe sido decretada prisão preventiva como medida de coação.