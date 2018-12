Agressor de mulheres libertado pode contactar as vítimas

Delfim Machado Hoje às 15:30 Facebook

Um antigo alfaiate, de 69 anos, da Póvoa de Lanhoso, enviou cartas de teor sexual, intimidatório e persecutório a pelo menos 10 mulheres daquele concelho. Foi detido pela GNR e libertado pelo juiz de instrução criminal, sem qualquer medida que o proíba de voltar a contactar as vítimas, presencialmente ou por carta.

O arguido tem apenas de se apresentar na GNR duas vezes por semana. Isto, apesar de ter causado medo e insegurança a várias mulheres. O Ministério Público não pediu ao juiz qualquer proibição de contactos com as vítimas.

O homem, reformado, é suspeito do crime de perseguição, também conhecido como "stalking". Apesar de nunca ter sido visto a seguir as mulheres a pé, enviou cartas "para as residências e locais de trabalho" das vítimas, com teor "sexual e intimidatório", de forma reiterada, pelo menos nos últimos dois anos, refere a GNR.

Em causa estão pelo menos 10 mulheres já identificadas. Mas as autoridades suspeitam que o número seja bem maior, uma vez que muitas vítimas podem não ter apresentado queixa por vergonha. O teor das cartas, além de causar "medo e um sentimento de insegurança", também afetou "gravemente a liberdade e o dia-a-dia" das mulheres, acrescenta a GNR.

GNR apreendeu material

As vítimas já identificadas têm entre 25 e 48 anos. Ao contrário do que chegou a ser veiculado publicamente, entre elas não estava, pelo menos até quarta-feira, uma procuradora do Ministério Público do Tribunal da Póvoa de Lanhoso.

O indivíduo utilizava o serviço de correio postal dos CTT para enviar as cartas onde, inicialmente, se exprimia de forma cortês. Perante a ausência de resposta das vítimas, voltava a enviar cartas e o teor intimidatório das mesmas subia. O cariz sexual também, chegando mesmo a ser explícito em muitas das comunicações escritas que enviava.

Em casa do arguido, a GNR da Póvoa de Lanhoso apreendeu "material relacionado com o referido ilícito, nomeadamente cartas, fotografias e envelopes".